СМИ: Сведения о российском шпионе Австрии передала британская разведка

Информацию о вербовке Россией отставного австрийского полковника Австрии передали британские спецслужбы, пишет газета Kleine Zeitung.

По данным источников издания, Великобритания раскрыла сведения о российском шпионе по политическим мотивам, в том числе из-за скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ранее власти Австрии официально заявляли, что получили сведения о шпионе от разведки «дружественного государства». Ряд СМИ предполагал, что это была Германия.

Напомним, 9 ноября стало известно о задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Москву, запланированный на начало декабря.

11 ноября австрийская газета Kronen Zeitung сообщила о раскрытии российского шпиона в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом.