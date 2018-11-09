Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию из-за задержания отставного австрийского военнослужащего по подозрению в работе на российскую разведку, со ссылкой на источники в спецслужбах пишет газета Kronenzeitung. Отмену визита Кнайсль подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Сообщается, что полковник австрийской армии 70-летний уроженец Зальцбурга шпионил в пользу России на протяжении более чем 20 лет. Его деятельность удалось раскрыть, когда он уже вышел на пенсию. Разоблачение шпиона изданию подтвердил представитель Минобороны Австрии, имя подозреваемого не называется.

Заподозренный в шпионаже офицер служил в армейском штабе, работать на российскую разведку он начал в 1990-х годах. По информации Kronenzeitung, раз в две недели он выходил на связь с российским связным по имени Юрий, задания получал по радио, в ответ писал шифровки или передавал информацию напрямую по спутниковой связи. За время сотрудничества он получил от России около 300 тысяч евро.

Расследование установило, что полковник мог передавать Москве секретные данные о военно-воздушных силах Австрии и артиллерийских системах, а также составлять подробные досье на многих военачальников. В последние годы он мог передавать информацию о ситуации с мигрантами в Австрии. Австрийской контрразведке удалось предотвратить уничтожение свидетельств сотрудничества полковника с российской разведкой, отмечает издание.

Подозреваемому уже предъявили обвинение в передаче серкетной военной информации иностранному государству, ему грозит до двух лет тюрьмы, пишет Kronenzeitung.

В связи с инцидентом в МИД Австрии вызвали временного поверенного в делах России. Канцлер Себастьян Курц сказал, что ожидает от президента Владимира Путина объяснений. Он назвал шпионаж неприемлемой деятельностью, но отметил, что вина полковника ещё не доказана судом. В зависимости от решения суда он будет обсуждать дальнейшие шаги с европейскими партнёрами.