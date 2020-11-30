СМИ сообщили о смерти главврача больницы Красноуфимска от коронавируса

Главврач больницы Красноуфимска Дмитрий Новосёлов скончался от коронавируса, со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству медучреждения, пишет Ura.ru.

«Его увезли в Екатеринбург, в ЦГКБ № 40, с тяжёлым поражением лёгких (более 50%). Там поместили на ИВЛ и ввели в искусственную кому. К сожалению, из этой комы он так и не вышел», — рассказал собеседник.