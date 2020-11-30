СМИ сообщили о смерти главврача больницы Красноуфимска от коронавируса

30.11.2020 15:24
Главврач больницы Красноуфимска Дмитрий Новосёлов скончался от коронавируса, со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству медучреждения, пишет Ura.ru.
«Его увезли в Екатеринбург, в ЦГКБ № 40, с тяжёлым поражением лёгких (более 50%). Там поместили на ИВЛ и ввели в искусственную кому. К сожалению, из этой комы он так и не вышел», — рассказал собеседник.
Информацию о смерти врача подтвердили в областном Минздраве, Новосёлов скончался в 11:50 30 ноября.
- Дмитрий Новосёлов окончил Свердловский государственный мединститут (ныне — Уральский государственный медицинский университет) по специальности «уролог». Руководил детской больницей в Ачите, а затем в Нижних Сергах. 12 декабря 2015 года назначен главврачом Красноуфимской горбольницы. С момента его заболевания обязанности главы медучреждения исполняет заведующая поликлиникой Надежда Кислякова.
- Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил орден Пирогова заведующему вторым хирургическим отделением Свердловской ОКБ № 1 Юрию Мансурову, который стал первым свердловским медиком, скончавшимся от коронавирусной инфекции.