СМИ сообщили о планах Минстроя Мурманской области обнести школы забором с колючей проволокой и системой от подкопов. Власти региона это опровергли

Чиновники Мурманской области установили новое требование к безопасности пришкольных территорий — они должны быть обнесены забором с четырьмя рядами колючей проволоки, сам забор должен быть защищён от подкопов, пишет «Новая газета».

Требования изложены в письме министра строительства региона Оксаны Астаховой. Согласно документу, школы должны быть обнесена забором, на которое нужно установить дополнение.

«Оно может представлять собой козырёк, выполненный из трёх-четырёх рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство», — говорится в документе.

Кроме того, предусмотрен ещё один уровень укрепления: забор посредством бетона или сварной решётки должен быть углублён под землю на глубину полметра — «для защиты от подкопа».

Позже пресс-служба областного правительства сообщила, что в регионе не планируется обносить школы колючей проволокой. В пресс-службе подчеркнули, что ни одна школа не огорожена заборами с козырьками из колючей проволоки, «такой практики в Мурманской области нет и не предвидится».

Как пояснили в правительстве, фрагмент документа, публикуемый в материалах о колючей проволоке на заборах, не относится к школам — это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций. В опубликованном рекомендательном письме была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям.