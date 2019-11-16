СМИ: Скончался политик Никита Исаев

В поезде Тамбов – Москва скоропостижно скончался директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственные источники. 12 ноября политику исполнился 41 год.

О смерти экономиста также пишет Telegram-канал Mash. По его данным, Исаев, возвращаясь в столицу из Тамбова, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но он умер еще до прибытия медиков. Его тело доставили на Павелецкий вокзал, добавляет канал.

Официального подтверждения данной информации нет, отмечает «Говорит Москва». Ни Исаев, ни его помощница не ответили на звонки корреспондентов радиостанции.

Отметим, что в конце мая Исаев посетил Нижний Тагил, встретился с местными общественникам и обсудил экологические проблемы города.