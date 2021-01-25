СМИ: Росреестр удалил сведения о дорогих домах высокопоставленных полицейских

Росреестр массово удалил сведения о домах и земельных участках, принадлежащих высокопоставленным полицейским, сообщает издание «Важные истории».

Раньше Росреестр для засекречивания сведений менял имя собственника на «Российскую Федерацию», шифр или псевдоним, теперь же дома и земли пропадают с кадастровой карты, а система ЕГРН не выдаёт их по запросу.

По сведениям «Важных историй», данные удалили единовременно в июне 2020 года. В частности, из Росреестра исчезли сведения о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева: гараже на 17 квадратных метров и земельном участке в Люберцах, доме и участке в деревне Шевелкино, а также крупном участке площадью больше 100 соток в Заречье, которым, предположительно, владеет сын главы МВД Александр Колокольцев. Ему также приписывают владение участком рядом с дачным посёлком «Ветеран» в Домодедове, однако в Росреестре в качестве владельца указана «Российская Федерация».

В посёлке Знаменский таким же образом засекречен участок площадью 2287 квадратных метров, который разделён на 14 долей. Большинство из них принадлежит крупным российским бизнесменам, однако сведения об одном владельце удалены из реестра. Предположительно, владельцем является замглавы МВД Игорь Зубов, однако подтвердить или опровергнуть это через ЕГРН невозможно. Также нельзя обнаружить в реестре и официально задекларированную Зубовым недвижимость: дом и участок в посёлке Вербилки Талдомского района Московской области удалены с кадастровой карты. Помимо этого, Зубову приписывают владение участком в коттеджном посёлке «Ландшафт» в Жуковке, где построены дома площадью 1300 и 200 квадратных метров, а рядом живут бывший глава ФСО Евгений Муров и бывший глава Пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев. Согласно архиву ЕГРН, Зубов приобрел 70 соток в посёлке в 2002 году. Сейчас только кадастровая стоимость имущества превышает 120 млн рублей, но владеет им, по данным Росреестра, «Российская Федерация».