СМИ: Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, который призван модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления, сообщили РБК два источника, близкие к разработчикам документа. Россияне смогут копить на пенсию самостоятельно при поддержке государства.

Продукт под названием «Гарантированный пенсионный план» (ГПП) поможет россиянам копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке, отмечает газета «Известия». Взносы в пенсионные фонды граждане смогут делать через централизованную систему. Кроме того, россияне сами будут решать, в каких фондах они будут копить на пенсию.

При этом работодателя надо будет поставить в известность только о перечисляемой на пенсию части зарплаты. Он не будет знать о том, в какой именно фонд делает взнос сотрудник.

Для заключения договора надо будет подать заявление и сделать первый перевод денег в фонд. После этого начать копить на пенсию можно будет когда угодно, отметил источник ТАСС, близкий к разработчикам законопроекта. Отказаться от участия в системе будет возможно в течение шести месяцев после начала перечисления средств. При этом все вложенные деньги вернутся обратно.