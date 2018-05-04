СМИ: Путин может не переназначить Клименко на должности советника по интернету

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко может быть не переназначенным на свою должность после инаугурации Владимира Путина 7 мая. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в аппарате президента.

«Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента, - заявил один из собеседников издания. - С момента назначения в АП господин Клименко встречался с господином Путиным лично только однажды, и публично об этой встрече не сообщалось».

Сам Герман Клименко не стал обсуждать дальнейшие перспективы работы на своем посту.

Напомним, что Клименко занимает должность советника президента по интернету с 4 января 2016 года.