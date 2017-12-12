СМИ: Правительство советует Путину отложить налоговую реформу

Российское правительство обсудило возможную налоговую реформу, о которой предлагал подумать президент Владимир Путин, и предложило отложить её проведение, со ссылкой на доклад кабмина главе государства пишут «Ведомости».

По словам одного из чиновников, реформу решено пока не запускать, так как она влечёт за собой «слишком много проблем». В частности, при налоговом манёвре могли бы пострадать беднейшие слои населения, столкнувшиеся с ростом цен. Кроме того, против реформы выступили предприниматели, попросившие оставить нынешнюю налоговую систему без изменений.

По мнению другого собеседника газеты, поскольку неизвестен состав правительства, которое будет создано после президентских выборов в марте 2018 года, никто сейчас не решится брать на себя ответственность за радикальные или непопулярные реформы. При этом они не исключают, что дискуссия о налогах может продолжиться уже после мартовского голосования.

Напомним, в Минфине в ходе обсуждения реформы предлагали снизить страховые взносы, одновременно повысив НДС. В этом случае доходы бюджета теоретически могли бы увеличиться на 450 млрд рублей, а теневой сектор в экономике — существенно сократиться.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова и представитель Минфина отказались комментировать содержание доклада президенту. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на запрос издания не ответил.