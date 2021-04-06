СМИ: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию обойдётся бюджету почти в 95 млн рублей

На организацию ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля, в этом году потратят минимум 94,7 млн рублей, со ссылкой на план-график управделами президента пишет «МБХ Медиа».

Точной сметы или технического задания сейчас нет, окончательная сумма станет известна после заключения договора с подрядчиком.

Однако, как отмечает издание, в 2020 году на организацию мероприятия потратили 91,1 млн рублей, из которых самая большая часть суммы — 22,2 млн рублей — пошла на «декорационное оформление мероприятия»; 10,3 млн рублей потратили на «подготовку мультимедийного контента». Кроме того, 4 млн были отдельно выделены на буфетное обслуживание участников заседания; в плане-графике закупок на этот год такого пункта нет.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля — об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Темы, которые будут озвучены Владимиром Путиным, анонсировать не стали. Мероприятие, как уже сообщалось, пройдёт очно. Также неизвестно, заставят ли приглашенных проходить карантин, после того как президент привился.