СМИ: Перед началом мундиаля из колоний Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Невьянска вывезут всех фигурантов громких дел

Перед стартом чемпионата мира по футболу из СИЗО и колоний, расположенных в городах, принимающих мундиаль, и около них, переведут всех участников резонансных уголовных дел и тех, кто имеет статус в криминальном мире. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в системе ФСИН. По словам собеседника издания, такие меры нужны для того, чтобы максимально сократить вероятность бунтов и волнений в исправительных учреждениях во время соревнований и не привлекать внимание журналистов, в том числе и западных, к работе ФСИН России.

Отмечается, что в «зону отчуждения» попадут даже колонии, расположенные на значительном расстоянии от городов, принимающих ЧМ-2018. В частности, в Свердловской области речь идёт об исправительных учреждениях Невьянска и Нижнего Тагила.