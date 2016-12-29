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29 Дек 2016 12:18 | Метки: Новости

СМИ озвучили планы о разделении Сирии на зоны влияния

В рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters. 

По данным агентства, сирийский президент Башар Асад сохранит свою должность по меньшей мере до следующих выборов. После этого пост может занять другой кандидат, а экс-президенту и его семье гарантируют безопасность.

Условия сделки ещё прорабатываются, её необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал знакомый с позицией России источник. Такое соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, которая контролируется Асадом.

Ранее турецкое агенство Anadolu сообщало, что Анкара и Москва договорились о распространении режима перемирия на территорию всей Сирии с полуночи 29 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договорённостях сторон.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились», – передаёт агентство слова генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.

Агентство новостей «Между строк»

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