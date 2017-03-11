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13 Мар 2017 14:14 | Метки: Новости

СМИ: Организатор ареста Улюкаева действовал по просьбе Сечина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин просил Олега Феоктистова, инициатора ареста Алексея Улюкаева, принять участие в этом деле, ещё когда Феоктистов работал в ФСБ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника в силовых органах. 

Источник издания также полагает, что приход Феоктистова в госкомпанию помог продаже пакета акций «Башнефти» в пользу «Роснефти». До этого глава МЭР Алексей Улюкаев выступал против этой сделки.

Ранее сообщалось, что Олег Феоктистов пришёл в «Роснефть» в сентябре 2016 года, он возглавил службу безопасности компании. В октябре того же года 50,08% акций «Башнефти» были проданы «Роснефти» за 329 млрд рублей.

В ночь на 15 ноября 2016 года министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан и обвинён в вымогательстве $2 млн у «Роснефти» за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти».

Сообщалось, что оперативные действия в отношении министра велись по инициативе и под личным непосредственным контролем Феоктистова.

«Новая газета» 7 марта 2017 года со ссылкой на неназванные источники написала, что Феоктистов покинул пост в «Роснефти». Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев в тот же день назвал информацию об увольнении Феоктистова «бредятиной», однако 10 марта уход генерала из «Роснефти» подтвердил сам Сечин. По его словам, Феоктистов вернулся на военную службу.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC

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