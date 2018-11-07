СМИ: Ольгу Глацких могут «сослать» в министерство природных ресурсов

В резиденции главы Свердловской области изучают вопрос, каким образом можно «сохранить» временно отстранённую от должности главу департамента молодёжной политики Ольгу Глацких, не поднимая градус недовольства общественности, со ссылкой на собственные источники пишет 66.ru.

В качестве одного из вариантов называется её переход в министерство природных ресурсов региона, где, по информации собеседников издания, на начало 2019 года запланирована реформа. В частности, уже сейчас сотрудники департамента лесного хозяйства получили предписания об увольнении с конца декабря текущего года. Предполагается, что департамент будет полностью расформирован, а его функции перейдут к министерству.

«В ходе этого реформирования освободится множество чиновничьих кресел, в одно из которых можно будет усадить и Глацких», — рассуждает источник.

В пользу этой версии говорит тот факт, что министра природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова связывают давние дружеские отношения с семьёй Глацких: Кузнецов является одногруппником старшего брата Ольги — Артёма Глацких. Они вместе обучались в УрГЮА и до сих пор поддерживают тесные отношения не только с Артёмом, но и с Ольгой, и с главой семейства — Вячеславом Глацких.

По данным источников 66.ru, в настоящее время Ольга Глацких курсирует на яхте между Сейшельскими островами. В этом вояже её якобы сопровождает депутат Законодательного собрания Александр Серебренников. Подтвердить или опровергнуть эту информацию изданию не удалось.

Напомним, 5 ноября во время поездки в Кировград чиновница приняла участие в круглом столе горадминистрации, где присутствовали педагоги дополнительного образования и старшеклассники. Глацких, отвечая на вопрос о финансировании, заявила, что «государство вам ничего не должно».

«Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — заявила она.

Спустя некоторое время чиновница сначала отказалась от своих слов, а затем извинилась за них.