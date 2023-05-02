СМИ: Неизвестные устроили диверсию на ж/д станции Нижнего Тагила

Злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы на Свердловской железной дороге. Охранная пожарная сигнализация сработала на перегоне Качканар — Нижний Тагил — Екатеринбург, сообщает Telegram-канал SHOT.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично выгоревший релейный. Также были найдены пластиковая бутылка объёмом 0,5 литра и четыре окурка. Пострадавших нет, поджигателей ищут. Возбуждено уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).