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10 Янв 2017 13:57 | Метки: Новости

СМИ назвали причины крушения Ту-154 в Чёрном море

Причинами крушения самолёта Ту-154 Минобороны над Чёрным морем в конце 2016 года могли стать перегруз и ошибка второго пилота. Такие предварительные выводы сделаны специалистами МО РФ после расшифровки бортового самописца. По информации Life.ru, на третьей минуте полёта, когда лайнер находился в 450 метрах над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками. Как сообщают источники агентства, это произошло после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того, чтобы убрать шасси, убрал закрылки.

Кроме того, самолёт был загружен под завязку, что усугубило ситуацию и не позволило пилотам выровнять положение.

«Нештатная ситуация стала полной неожиданностью для экипажа: в первые секунды командир самолёта 35-летний майор Роман Волков и второй пилот Александр Ровенский растерялись, однако быстро взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолёт»,  пишет Life.ru.

Позднее Минобороны РФ назвало публикацию LifeNews о причинах крушения «выдумками и бредом».

«Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи  абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то "выводы" до завершения расследования»,  заявил ТАСС официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 25 декабря. Самолёт Минобороны летел из Адлера в сирийский город Хмеймим. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трёх федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Самолёт летел в провинцию Латакия, где ансамбль Александрова должен был поздравить российских военнослужащих на базе Хмеймим с Новым годом. Кроме того, Ту-154 вёз лекарства для госпиталя в Алеппо.

Агентство новостей «Между строк»

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