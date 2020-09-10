СМИ нашли у семьи главы «Ростеха» Чемезова апартаменты на земле болгарских авторитетов

Издание «Важные истории» опубликовало расследование об элитных апартаментах в Болгарии, принадлежащих семьям топ-менеджеров «Ростеха», ВТБ и «Газпрома».

По информации издания, апарт-комплекс с саунами, фитнес-центром и подземным гаражом находятся на землях, подконтрольных местной группой «ТИМ», которую называют одной из крупнейших и наиболее влиятельных криминальных организаций Болгарии. Всего издание обнаружило больше 20 апартаментов, принадлежащих россиянам. Среди владельцев — бывшая жена и сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, дочери и супруга бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова (коллеги Владимира Путина и Чемезова по службе в КГБ), супруга главы Ростехнадзора Алексея Алёшина, зампредправления ВТБ Валерий Лукьяненко, торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, а также функционеры «Газпрома», «Роснефти» и компаний «Ростеха». Стоимость апартаментов, выкупленных на разных этапах строительства, колебалась от 6 до 42 млн рублей.

Расследователи отмечают, что обеспеченные россияне появились на курорте благодаря владельцу курорта «Эстрея Палас», бывшему сотруднику болгарского КГБ Атанасу Карагеоргиеву. Сам Карагеоргиев уверяет, что хотя апарт-комплекс находится на территории, принадлежащей группе «ТИМ», он независим от них. Тем не менее, предприниматель регулярно платит группе «больше, чем налог на прибыль» за инфраструктуру.

В материале также указано, что после того, как российские функционеры обосновались на черноморском побережье, группа «ТИМ» начала интересоваться российским активами, и в 2008 году правительство Татарстана передало ей половину государственной авиакомпании «Татарстан» и местного аэропорта через компанию «Химимпорт». В 2012 году Татарстан прекратил сотрудничество со своей бывшей компанией, а ещё через два года компания обанкротилась. На сегодня «Химимпорт» продолжает присутствовать на российском рынке в компаниях, связанных с российской элитой: владеет небольшим «ИК Банком» (бывший «Татинвестбанк») и страховой компанией «Армеец» (бывшая СК «Итиль»), которая входит в топ-5 страховых компаний Татарстана.