СМИ: На окраине Екатеринбурга стая волков утащила собаку прямо с цепи (ВИДЕО)

В посёлке Шабры, который входит в состав Екатеринбурга, стая из шести волков утащила собаку прямо с цепи, пишет ЕАН.
Видеозапись прислал местный житель: на ней видно, как шесть волков набросились на крупную собаку, находившуюся на цепи, буквально за несколько секунд порвали цепь и утащили пса.
В то же время начальник отдела по оперативной работе департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Дмитрий Савин, посмотрев запись, поставил под сомнение её подлинность.
«Запись, конечно, настоящая, и видно, что этот инцидент произошёл, но я не думаю, что это было в Шабрах. Это снято где-то в другом месте. Нет у нас такой стаи из шести волков. Самая крупная стая, с которой мы сейчас боремся, — это четыре волка на границе Сысертского района и Челябинской области», — сказал Дмитрий Савин.