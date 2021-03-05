СМИ: На окраине Екатеринбурга стая волков утащила собаку прямо с цепи (ВИДЕО)

В посёлке Шабры, который входит в состав Екатеринбурга, стая из шести волков утащила собаку прямо с цепи, пишет ЕАН.

Видеозапись прислал местный житель: на ней видно, как шесть волков набросились на крупную собаку, находившуюся на цепи, буквально за несколько секунд порвали цепь и утащили пса.

В то же время начальник отдела по оперативной работе департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Дмитрий Савин, посмотрев запись, поставил под сомнение её подлинность.