СМИ: Министр спорта Олег Матыцин находился под следствием из-за передачи земель университета физкультуры под Черкизовский рынок

Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осуждён за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает РАПСИ.

С 2001 по 2006 год Матыцин был ректором университета физкультуры. По данным следствия, на посту ректора он превысил свои должностные полномочия и передал в аренду коммерческим структурам участок земли, находящийся в федеральной собственности, — на территории участка функционировал Черкизовский рынок. Следствие посчитало, что в результате действий Матыцина бюджету РФ был причинён ущерб в размере 120 млн рублей. В 2009 году Матыцин по решению Басманного суда был отстранён от должности ректора, в том же году Черкизовский рынок был закрыт в связи с нарушениями санитарных и пожарных норм. Позже его снесли.

В марте 2012 года Измайловский суд Москвы признал Матыцина виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Прокуратура оспорила приговор, посчитав его слишком мягким. При этом Матыцин себя виновным не признавал, а адвокаты экс-ректора настаивали на прекращении уголовного дела: одной из линий защиты было утверждение, что действия Матыцина не только не привели к ущербу для государства и вуза, но и защитили их, так как вуз получал за аренду земли плату, поэтому федеральный бюджет частично был избавлен от необходимости финансировать университет.

В июле 2012 года Басманный суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор и признал вердикт нижестоящей инстанции обоснованным, однако освободил Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, накануне был назван новый состав правительства России. Олег Матыцин был назначен министром спорта, сменив на этом посту Павла Колобкова. Матыцин также занимает пост президента Международной федерации студенческого спорта (FISU), отвечающей за проведение универсиад.