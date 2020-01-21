Кремль назвал имена членов нового правительства (СПИСОК)

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Согласно документу, опубликованному 21 января, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Также стали известны имена федеральных министров.

Министр обороны — Сергей Шойгу.

Министр иностранных дел — Сергей Лавров.

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.

Министр финансов — Антон Силуанов.

Министр экономического развития — Максим Решетников.

Министр культуры — Ольга Любимова.

Министр энергетики — Александр Новак.

Министр транспорта — Евгений Дитрих.

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко.

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев.

Министр просвещения — Сергей Кравцов.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.

Министр спорта — Олег Матыцин.

Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков.