Кремль назвал имена членов нового правительства (СПИСОК)

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Согласно документу, опубликованному 21 января, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Также стали известны имена федеральных министров.
Министр обороны — Сергей Шойгу.
Министр иностранных дел — Сергей Лавров.
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.
Министр финансов — Антон Силуанов.
Министр экономического развития — Максим Решетников.
Министр культуры — Ольга Любимова.
Министр энергетики — Александр Новак.
Министр транспорта — Евгений Дитрих.
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко.
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев.
Министр просвещения — Сергей Кравцов.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.
Министр спорта — Олег Матыцин.
Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков.