Новым вице-премьером назначен Андрей Белоусов

Президент России Владимир Путин назначил на должность первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Ранее он занимал пост советника главы государства по экономическим вопросам. Соответствующий указ был подписан 21 января.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, всего в новом правительстве будет девять вице-премьеров. В составе кабинета министров останутся Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Также глава государства назначил вице-премьерами Дмитрия Чернышенко, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина, Викторию Абрамченко. Главой аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко.