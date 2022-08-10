СМИ: Министр обороны России Сергей Шойгу в ближайшие дни посетит Нижний Тагил

В середине августа в Свердловскую область с рабочим визитом планирует прилететь министр обороны РФ Сергей Шойгу. Планируется, что глава Минобороны посетит Нижний Тагил и Екатеринбург, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник в региональном правительстве.

«11–12 августа возможна встреча с губернатором области. Отдельно готовится визит в Нижний Тагил, где будет организован объезд оборонных предприятий. Прилёт министра не связан с 300-летним юбилеем Нижнего Тагила», — уточняет собеседник информационного агентства.

В предыдущий раз Сергей Шойгу был в Свердловской области в августе 2019 года, он встречался с командованием Центрального военного округа в Екатеринбурге, проверял объекты Минобороны и посещал предприятия оборонного комплекса.