СМИ: Кремль предлагает Путину впервые провести инаугурацию на площади

Внутриполитический блок Кремля подготовил для президента Владимира Путина сценарий, который предполагает проведение инаугурации на одной из центральных площадей Москвы, со ссылкой на собственные источники и пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет «Дождь». Отмечается, что президент, вероятнее всего, откажется от этой идеи, и церемония, как обычно, пройдёт в Большом Кремлёвском дворце.

По словам близкого к президентской администрации чиновника, администрация подготовила два сценария инаугурации. Первый сценарий — традиционный, он предполагает инаугурацию в Большом Кремлёвском дворце. Второй предполагал, что впервые в истории инаугурация проходила бы вне помещения — на одной из центральных площадей. По словам Дмитрия Пескова, «такие предложения были», но сейчас для торжественной церемонии всё же готовят Большой Кремлёвский дворец.

По словам источников, предлагались Ивановская площадь (расположена внутри кремлёвской стены, проход к ней ограничен), а также идея проведения инаугурации на Красной площади. Федеральный чиновник в разговоре с «Дождём» отметил, что авторы такого сценария хотели внести в инаугурацию «что-то новое». В итоге, по его словам, инаугурация, скорее всего, пройдёт по традиционному сценарию.

Инаугурацию президента на улице проводят в США — это происходит перед Капитолием. В России также однажды пытались провести церемонию вне стен Кремля: в 1996 году планировалось привести Бориса Ельцина к присяге на Соборной площади под звон колоколов. Но в итоге от таких планов тоже отказались: по одной версии, из-за слабого здоровья президента, по другой — из-за желания сэкономить. В итоге церемония прошла в Государственном Кремлёвском дворце.

Инаугурации Путина и Дмитрия Медведева уже проходили в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца, там президенты приносили присягу. Затем глава государства выходит на Соборную площадь, где ему представляют президентский полк. Потом он традиционно посещает Благовещенский собор, где проходит молебен, а затем участвует в торжественном вечере по случаю вступления в должность.