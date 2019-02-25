СМИ: Из-за ЧП на урановом руднике под Курганом возможна экологическая катастрофа

На урановом руднике возле села Уксянское в Далматовском районе на почву могло вылиться несколько тонн выщелачивающего раствора, со ссылкой на местных экологов пишет 66.ru.

Трубопровод на руднике, предположительно, прорвало ещё в декабре 2018 года, но известно об этом стало только сейчас. Курганские общественники — члены движения «Курган-Антиуран» — считают, что из труб могло вылиться несколько тонн радиоактивной жидкости.

В то же время Znak.com со ссылкой на экологов сообщает, что лопнувшие трубы простирались более чем на 4 километра и содержали выщелачивающий раствор.

По словам активистов, испорченные трубы заменили, но они всё ещё лежат недалеко от предприятия «Далур». Заместитель главы Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучия населения Сергей Ерёмин рассказывает, что на территории аварии приборы фиксируют превышение радиации: в районе Курганского аэропорта она держится на отметке 13–14 мкР/ч, в то время как на некоторых участках предполагаемого разлива достигает 23 мкР/ч. Активисты Фонда считают, что перепад давления в трубах мог вызвать аварию из-за того, что их стенки не были достаточно толстыми: 8 мм вместо нужных 11 мм. Фонд уже подал заявления о ЧП в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру РФ и межрайонную природоохранную прокуратуру Курганской области.

По словам экологов, кроме аварии на трубопроводе, существует ещё ряд проблем: в частности, отходы от буровых работ складируются на обочине дороги вместо вывоза на специальные могильники, из-за этого на обочинах образовались полуметровые промоины. Кроме того, жители Далматовского района не были проинформированы об аварии и возможных последствиях.

В пресс-службе предприятий кластера Уранового холдинга «АРМЗ» (куда входит АО «Далур») факт аварии отрицают. Также руководитель пресс-службы Юрий Мурашко заявил, что трубы, запечатлённые на фото экологов, — это трубы испорченные или отбракованные в ходе буровых и геологоразведочных работ компании АО «РУСБУРМАШ», которые проводились по заказу «Далура».

Главный природоохранный прокурор Курганской области Михаил Шишкоедов рассказал, что никакой информации о ЧП к нему не поступало. Однако щелочь, отметил прокурор, хоть и не является радиоактивным веществом, всё же относится к определённому классу опасности и её разлив представляет собой чрезвычайную ситуацию.