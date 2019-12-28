СМИ: Глава Роскомнадзора Александр Жаров завёл Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram, который его ведомство пытается заблокировать на территории России начиная с 2018 года. Об этом в своих соцсетях сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, информацию подтвердил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Напомним, Роскомнадзор по решению суда пытается заблокировать Telegram с апреля 2018 года. Причиной блокировки стало то, что мессенджер отказался передать в ФСБ ключи шифрования. При этом, несмотря на старания ведомства, сервис по-прежнему доступен пользователям.

В октябре 2019 года Александр Жаров заявил, что новая система противодействия Telegram в скором времени полностью заблокирует его в России.