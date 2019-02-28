СМИ: Глава Хакасии числится среди уклонистов от призыва в армию

Военный комиссариат Красноярского края подтвердил информацию о том, что новый глава Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от службы в армии, со ссылкой на начальника отделения по работе с гражданами краевого военкомата Евгения Ремизова пишет РИА Новости.

«Мы подтверждаем эту информацию. Он уже не призывной, но для того, чтобы определить его степень годности в запасе, он должен явиться на призывную комиссию в военкомат, но он опять нарушает закон», — сказал Ремизов.

Он добавил, что Коновалов должен явиться на призывную комиссию для определения степени его годности в запасе, чтобы получить военный билет или справку. В ответе военкома Красноярского края на запрос главного редактора телеканала РЕН ТВ говорится, что Валентин Коновалов 1 декабря 2014 года был снят с воинского учёта по достижении 27 лет, но приказом военкома с января того же года считается уклонистом.

Информация о том, что Коновалов уклонялся от воинской службы в 2013–2014 годах, появилась в соцсетях 22 февраля. Пресс-служба главы республики назвала её преднамеренной провокацией.

В избиркоме Хакасии сообщили, что наличие или отсутствие военного билета у кандидата на пост главы субъекта Федерации на участие в выборах и вступление в должность не влияет.

«Дайте людям работать. В этом нет никакой проблемы. Это либеральная свора пошла в атаку. Налоги вздувают. А Коновалов работает грамотно. Программа подготовлена. Не мешайте человеку работать. Есть закон, и его по нему избрали губернатором. Если хотят призвать, пусть призывают на основании закона, как положено. Всё остальное от лукавого. Военные там были, проверяли, смотрели, а теперь каждый день выковыривают не поймешь чего. Безумие!» — прокомментировал ситуацию с Коноваловым лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Напомним, 30-летний Коновалов был избран главой Хакасии осенью 2018 года, в должность губернатора он вступил 15 ноября.