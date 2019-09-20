СМИ: «Дочь Путина» Екатерина Тихонова написала два учебника для студентов МГУ

Предполагаемая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова стала соавтором специального практического курса по механике для студентов, сообщают «Открытые медиа».

На сайте Интеллектуальной системы тематического исследования наукометрических данных Московского государственного университета Тихонова указана соавтором учебного пособия «Спецпрактикум по теоретической и прикладной механике». Издание отмечает, что это углублённый практический курс для студентов старших курсов естественно-научных факультетов МГУ.

Это уже второй учебник Тихоновой, первый она опубликовала в 2014 году — он назывался «Тестирование качества сближения устройства спасения космонавта с международной космической станцией». Соавтор курсов — один из научных руководителей Тихоновой Владимир Александров. Издание отмечает, что первый спецкурс повторяет тему её диссертации, которую она защитила весной этого года. Учебник опубликовали в 2015 году. Представитель МГУ не ответил на вопросы издания.

В 2015 году Reuters сообщило, что Катерина Тихонова — дочь президента России Владимира Путина. Официально эту информацию не подтверждали.