Смертельное ДТП под Режом попало на видео

21.08.2019 23:06
Смертельное ДТП произошло 20 августа в 21:30 на 36-м километре Режевского тракта.
Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, 36-летний водитель Lada XRAY пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, где на полном ходу столкнулся с автомобилем Сhevrolet Lacetti.
В результате ДТП 36-летний водитель Сhevrolet с тяжёлыми травмами был доставлен больницу города Берёзовский, где позже скончался. Водитель отечественной легковушки был госпитализирован с переломом тазовых костей и ушибом грудной клетки.