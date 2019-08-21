Смертельное ДТП под Режом попало на видео

Смертельное ДТП произошло 20 августа в 21:30 на 36-м километре Режевского тракта.

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, 36-летний водитель Lada XRAY пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, где на полном ходу столкнулся с автомобилем Сhevrolet Lacetti.

В результате ДТП 36-летний водитель Сhevrolet с тяжёлыми травмами был доставлен больницу города Берёзовский, где позже скончался. Водитель отечественной легковушки был госпитализирован с переломом тазовых костей и ушибом грудной клетки.