Смертельная ошибка медсестры обошлась ГБ №1 Нижнего Тагила в 3,3 млн рублей

Городская больница № 1 Нижнего Тагила выплатит 3 млн рублей компенсации морального вреда в пользу ребёнка и гражданской супруги 29-летнего местного жителя, который скончался после инъекции внутривенного препарата на плановом осмотре.

Напомним, трагедия произошла в середине октября 2018 года. Евгений Костицын был госпитализирован в офтальмологическое отделение ГБ № 1. В тот же день его осмотрела заведующая отделением, выявила у мужчины болезнь правого глаза и назначила лечение, в том числе в виде внутривенного введения лекарственного препарата. Назначение врач прописала в медицинской карте и передала медсестре для проведения процедур.

В тот же день тагильчанин пришёл в процедурный кабинет. Медсестра развела препарат не в стерильной воде, как требуется по инструкции, а в лидокаине и ввела Костицину раствор внутривенно. После инъекции мужчине стало плохо. Его пытались реанимировать, однако сделать этого не удалось и он скончался.

В декабре 2020 года Дзержинский районный суд признал медсестру виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок полтора года. Женщину также обязали не покидать город и на один год запретили заниматься медицинской деятельностью.

Позже гражданская супруга погибшего Екатерина Боженок обратилась в суд с иском к медучреждению о компенсации морального вреда. Женщина требовала взыскать в свою пользу 2 млн рублей и ещё 5 млн рублей в пользу их несовершеннолетнего сына.

«Неправомерными действиями сотрудников больницы ей и её ребёнку причинены нравственные страдания, поскольку смерть Костицина была настолько нелепой. Никак не хотелось в это верить, так как он ушёл из дома фактически здоровым человеком, его заболевание не было смертельным. Медсестра обязана была убедиться в том, какие препараты она разводит для введения инъекции, ведь от этого зависит человеческая жизнь», — заявила Екатерина в суде.

В апреле 2021 года Дзержинский суд частично удовлетворил исковые требования Екатерины. С медучреждения была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей, а в пользу её ребёнка — 2 млн рублей. Также суд обязал медучреждение оплатить расходы на погребение в размере 267 тысяч рублей.

В больнице не согласились с решением и подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, аргументировав это тем, что медицинская помощь была оказана в соответствии с требованиями. Ответчик обратил внимание судьи и на неофициально оформленные отношения между гражданскими супругами. Однако суд учёл их совместное проживание, наличие общего ребенка, а также подготовку к свадьбе.

В итоге осенью 2021 года Свердловский областной суд отказал в жалобе и оставил решение Дзержинского районного суда без изменения.