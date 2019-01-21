29-летний тагильчанин скончался после планового укола в больнице

Следственным отделом СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила расследуется уголовное дело по факту смерти 29-летнего местного жителя Евгения Костицина, который скончался в ЦГБ № 1 после укола. Как рассказала АН «Между строк» гражданская супруга погибшего Екатерина Боженок, в середине октября прошлого года Евгений находился на приёме в офтальмологическом отделении медицинского учреждения, где ему должны были сделать внутривенную инъекцию антибиотика. После процедуры мужчине резко стало плохо, а спустя непродолжительное время он скончался. Екатерина считает, что медицинский работник, делавший инъекцию её мужу, из-за халатности вместе с препаратом ввёл в вену лидокаин вместо физраствора.

«Утром 16 октября мой муж отправился в ЦГБ № 1, чтобы ему поставили укол антибиотика, прописанный врачом. Около 9 часов он мне позвонил оттуда и сказал, что ему надо решить какой-то вопрос с больничным листом, а когда я через три часа ему перезвонила, то он уже не брал трубку. О смерти мужа я узнала от сотрудников похоронного агентства, а из больницы мне позвонили только в третьем часу дня. В заключении судебно-медицинского исследования говорится, что смерть наступила в результате внутривенного введения лидокаина», — рассказала Екатерина.

По другой версии женщины, медсестра могла сделать инъекцию другого препарата, не предназначенного для внутривенного введения.

«За день до этого супругу прописали ещё один препарат и он купил сразу две ампулы. Ставить внутривенно и подкожно его нельзя. Когда мне в больнице выдали одежду мужа, то в кармане я обнаружила только одну ампулу. Где вторая, я не знаю. Не исключено, что медсестра могла по ошибке вколоть его внутривенно. Я не говорю, что это было сделано умышленно, но халатность врачей обходится пациентам слишком дорого», — считает женщина.

В региональном министерстве здравоохранения АН «Между строк» сообщили, что в настоящее время по данному факту ведомством инициирована проверка. В следственном отделе по Дзержинскому району Нижнего Тагила подтвердили, что возбуждено бесфигурантное уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Проводятся судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются свидетели.