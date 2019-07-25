Служба безопасности Украины задержала российский танкер, перекрывавший Керченский пролив

Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщается в Facebook ведомства.

Уточняется, что танкер использовали в ноябре 2018 года, чтобы перекрыть Керченский пролив, когда по нему пытались пройти украинские военные корабли. После этого российские пограничники задержали 24 украинских моряка.

СБУ под руководством Военной прокуратуры проводит досудебное расследование по факту незаконной блокировки кораблей.

Напомним, 25 ноября ФСБ заявила о задержании в Керченском проливе трёх украинских военных кораблей. По информации спецслужбы, корабли зашли в российские территориальные воды в нарушение конвенции ООН, их обстреляли. Как сообщили в ФСБ, ранены трое украинских военных, которым оказали медицинскую помощь. ВМС Украины заявили о шести пострадавших. В Киеве сообщили, что корабли двигались из Одессы в Мариуполь и что об их передвижении российские власти были уведомлены заранее. Порошенко назвал действия России актом агрессии.