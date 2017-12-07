Слесарь-инструментальщик УВЗ получил орден Почёта из рук Владимира Путина

Слесарь-инструментальщик цеха общей сборки механосборочного производства НПК «Уралвагонзавод» Сергей Бахматов стал кавалером ордена Почёта. Торжественная церемония награждения сотрудников «Ростеха», приуроченная к десятилетнему юбилею госкорпорации, состоялась сегодня в Доме приёмов в Ново-Огарёво. Как сообщает пресс-служба предприятия, награду тагильчанину вручал лично Владимир Путин.

Отметим, что в середине октября Сергей Бахматов был удостоен почётной грамоты генерального директора УВЗ за безупречный труд, большой творческий вклад в развитие предприятия и достижения в области рационализаторской деятельности.

Орденом Почёта награждаются граждане России и иностранных государств за высокие достижения в профессиональной деятельности.