Следственный комитет возобновил расследование убийства музыканта Игоря Талькова

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве в 1991 году музыканта и автора песен Игоря Талькова. Производство по делу было прекращено в марте 1993 года из-за того, что обвиняемый — концертный директор Валерий Шляфман — скрылся от следствия.

В качестве потерпевшей ранее значилась мать певца, но она умерла. Поэтому следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании потерпевшей её. После допроса Талькова сможет ознакомиться с материалами уголовного дела, говорится на сайте петербургского главка СКР.

Игорь Тальков был убит во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Следствие обвинило в убийстве по неосторожности Валерия Шляфмана. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, однако в 1992 году он покинул Россию, переехав в Израиль.

Игорь Тальков — известный советский рок-музыкант и певец. Он родился в 1956 году, стал известен публике после выступления на фестивале «Песня года» в 1987 году, где представил композицию «Чистые пруды». Позже артист создал собственную группу под названием «Спасательный круг» и начал играть в том числе песни «гражданской» тематики (например, рок-балладу «Россия»).