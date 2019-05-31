Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в Нижнем Тагиле двух сотрудников «Водоканала-НТ» от ядовитого газа

Следственный отдел СКР по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек» после обнаружения в колодце у дома № 55 по улице Краснознамённой трупов двух мужчин. По предварительным данным, проводившие работы в данном колодце сотрудники ООО «Водоканал-НТ» погибли от токсического воздействия неустановленного газа, образовавшегося в коллекторе. Известно, что одному погибшему было 44 года, второму — 36 лет.

Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что сантехники должны были проверить водовод. Но работники приехали на вызов без необходимого оборудования для дыхания в опасной среде. В итоге один из них во время спуска на глубину 3,5 метра от действия токсичного газа потерял сознание и упал на дно. Второй работник полез доставать товарища и тоже сорвался.

По информации АН «Между строк», источником появления ядовитого газа в коллекторе могла стать утечка на расположенном неподалёку кирпичном заводе.