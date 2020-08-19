Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели российского генерала в Сирии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за гибели в Сирии российского генерала и ранения ещё двух военных. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, согласно заключённым ранее соглашениям, российские следователи при содействии компетентных органов Сирии расследуют каждое преступление, совершённое против военных России на территории этой страны.

«Силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали», — говорится в сообщении.

По данным РБК, Минобороны сообщило о гибели в Сирии старшего военного советника в звании генерал-майора накануне, 18 августа. В ведомстве рассказали, что он погиб из-за взрыва самодельной бомбы, заложенной на обочине дороги, по которой российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции.