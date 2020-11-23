Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам принудительной стерилизации пациенток пансионата для инвалидов в Екатеринбурге

23.11.2020 17:38
Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам принудительной стерилизации пациенток пансионата для инвалидов в Екатеринбурге

В Следственном комитете Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту принудительной стерилизации женщин-инвалидов в пансионате города.

Постановление о признании одной из постоялиц потерпевшей по уголовному делу опубликовал телеграм-канал «Лампа». Документ свидетельствует, что пациентке пансионата причинены «тяжкие последствия и нарушены её конституционные права» в результате неправомерных действий руководства пансионата.

«Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждением “Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов”, явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации направило женщин в МАУ ЦГБ, где была проведена операция», — сказано в постановлении.

  • В конце октября этого года несколько пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге заявили о насильной стерилизации. По словам женщин, это произошло из-за того, что в пансионате нельзя содержать детей, а руководство хотело избежать абортов и слишком частых обращений к гинекологам. После обращения Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку.
Фото: телеграм-канал «Лампа»
Copyright
Telegram mstrok.ru