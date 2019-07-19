Следственный комитет просит уральцев рассказывать о преступлениях и критиковать работу силовиков в соцсетях

Управление Следственного комитета России по Свердловской области просит жителей региона рассказывать о готовящихся или совершённых преступлениях, а также критиковать или хвалить работников ведомства в социальных сетях. Во «ВКонтакте» создана официальная группа СКР, на которую подписаны уже 247 человек. В сообществе ежедневно выкладываются посты об успешной работе сотрудников Следственного комитета. В ведомстве отмечают, что группа была создана в том числе для сбора значимой для СКР информации от свердловчан.

«Руководитель следственного управления имеет прямой доступ к сообщениям, а также получает от своих подчинённых информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени. В целях более оперативного реагирования на обращения нужно указать телефон либо электронный адрес заявителя», — отмечают в пресс-службе свердловского управления СКР.

Отметим, «ВКонтакте» — это не единственная соцсеть, в которой представлено свердловское управление СКР. Похожие группы созданы также в Twitter, Instagram, Facebook и YouTube.