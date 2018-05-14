Следственный комитет освободил Малобродского под подписку о невыезде

Следственный комитет изменил меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с содержания под стражей на подписку о невыезде, пишет «Медуза». Решение было принято следователем по делу «Седьмой студии» с учётом возраста и состояния здоровья. Также был учтён тот факт, что процесс сбора доказательств по уголовному делу уже завершён и обвиняемый не сможет повлиять на результаты расследования, находясь на свободе. По закону, для того, чтобы отпустить Малобродского под подписку о невыезде, СК не нужно решение суда.

Алексей Малобродский находится под стражей с момента задержания в июне 2017 года по делу о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении 133 миллиона рублей, которые Минкультуры выделило студии на реализацию проекта «Платформа».

С конца апреля суд дважды отклонил ходатайства СК о переводе Малобродского под домашний арест. Во время рассмотрения второго ходатайства 10 мая Малобродскому стало плохо, его увезли из суда в кардиореанимацию 20-й больницы с подозрением на инфаркт. 12 мая Малобродского перевели в отделение кардиологии.