Малобродского перестали приковывать наручниками к кровати в больнице

Конвой прекратил пристёгивать наручниками к больничной кровати арестованного бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, сообщил ТАСС глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

«Я ночью связался с начальником ГУ МВД по городу Москве Олегом Барановым и обсудил с ним этот вопрос, а сейчас получил информацию из больницы — наручников на Малобродском уже нет», — рассказал он.

Федотов добавил, что сейчас врачи оценивают состояние Малобродского как стабильное.

Накануне Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского под домашний арест. Во время заседания Малобродскому стало плохо, и ему вызвали скорую помощь.

Малобродского доставили в кардиореанимацию 20-й городской больницы. Врачи сообщили, что он находится в тяжёлом состоянии. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что у Малобродского подтвердилась ишемия миокарда, но «сказать, что это инфаркт, медики не могут».

Алексей Малобродский находится под стражей с момента задержания в июне 2017 года по делу о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении 133 миллиона рублей, которые Минкультуры выделило студии на реализацию проекта «Платформа».