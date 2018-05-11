Госпитализированного с инфарктом Алексея Малобродского приковали к кровати

Госпитализированного накануне из зала суда экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского приковали к кровати в реанимации. Об этом ТАСС сообщили члены ОНК, посетившие Малобродского.

«Малобродский находится в реанимации, он лежал прикованным к кровати. Он сказал, что ему уже гораздо лучше, чем было в суде, претензий к конвоирам не высказывал, он старался улыбаться и просил успокоить родственников», — заявил собеседник агентства.

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества (СПЧ) Михаил Федотов призвал руководство ГУ МВД РФ по Москве отдать распоряжение конвойным не приковывать Малобродского наручниками к кровати.

«Когда мне члены ОНК Москвы сказали, что Малобродский находится прикованным наручниками к кровати, это не может не вызвать ничего, кроме возмущения. Если он находится там под конвоем и вместе с ним находятся несколько конвоиров из конвойного полка ГУВД Москвы — это нормально, а вот то, что его приковывают наручниками к кровати, — это ненормально, и я очень рассчитываю, что руководство ГУВД Москвы немедленно исправит эту, мягко говоря, ошибку», — сказал Федотов.

По словам председателя СПЧ, не позднее утра 11 мая он намерен связаться с руководством столичного ГУ МВД по данному вопросу.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы отказал в рассмотрении ходатайства СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. В этот же день Малобродский был госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы после инфаркта. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о том, что врачи «окажут пациенту всю необходимую помощь».

Малобродский проходит обвиняемым по делу «Седьмой студии», фигурантов обвиняют в хищении более 130 млн рублей.