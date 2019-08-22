Следственный комитет начал анализ данных бортовых самописцев Airbus A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили работу с бортовыми самописцами самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский. СК приступил к анализу данных.
«Работа с чёрными ящиками завершена, запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы», — рассказал ТАСС источник в МАК.
Он уточнил, что члены комиссии по расследованию происшествия ознакомлены с расшифровкой переговоров.
Следственный комитет уже приступил к анализу данных бортовых самописцев самолета.
«Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины», — сообщили в пресс-службе ведомства.