Следственный комитет начал анализ данных бортовых самописцев Airbus A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили работу с бортовыми самописцами самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский. СК приступил к анализу данных.

«Работа с чёрными ящиками завершена, запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы», — рассказал ТАСС источник в МАК.

Он уточнил, что члены комиссии по расследованию происшествия ознакомлены с расшифровкой переговоров.

Следственный комитет уже приступил к анализу данных бортовых самописцев самолета.