Следователи СК возбудили уголовное дело после смертельной драки на Вагонке

Следователям СО по Дзержинскому району Нижнего Тагила удалось восстановить картину преступления, в результате которого скончался 40-летний мужчина. Напомним, в ночь на 15 марта избитый мужчина в бессознательном состоянии был обнаружен во дворе дома по улице Юности и доставлен в ЦГБ № 1, где впоследствии скончался. Как рассказал АН «Между строк» начальник отдела Денис Кельбиханов, в ночь на 15 марта возле ДЛС им. Сотникова поссорились двое ранее не знакомых мужчин, завязалась драка. Пострадавший пытался скрыться во дворе дома № 43 по улице Юности, но подозреваемый догнал его и нанёс ещё несколько ударов руками и ногами.

«Подозреваемый установлен и задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, — уточнил следователь. — Также будет принято решение о возбуждении ещё одного дела по статье “Разбой”, поскольку подозреваемый снял с потерпевшего куртку и украл личные вещи».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации АН «Между строк», оба участника драки находились в нетрезвом состоянии.