Слаломисты из Нижнего Тагила взяли пять медалей чемпионата России

Воспитанники СШОР «Уралец» забрали пять медалей на чемпионате России по гребному слалому. Соревнования проходят с 27 августа по 1 сентября на канале в городе Окуловке Новгородской области.

В гонках на каноэ-одиночке 22-летний Дмитрий Храмцов завоевал золото, а 19-летний Александр Харламцев — бронзу. В соревнованиях на байдарке тагильчанин Никита Губенко занял третье место. Все три спортсмена включены в состав сборной России для участия в чемпионате мира.

В командной гонке на байдарке третье место заняли тагильчане Никита Губенко, Владимир Камешков и Дмитрий Лабасов. Также 15-летний Павел Беляев стал победителем в заезде на байдарке среди спортсменов до 17 лет.