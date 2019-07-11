Сквозь тонны металла: как в екатеринбургский конгресс-холл проводили быстрый интернет

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО МТС обеспечил рекордную скорость передачи данных в сети LTE на территории только что построенного конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Задача покрытия самого большого в России, за пределами Москвы, концертно-конгрессного сооружения мобильной связью оказалась не из простых. Проект здания – не типовой, нигде ранее не использовавшийся. Его красоту уже оценил Президент России. Но, об особенностях прохождения радиоволн и размещения антенн в уникальном концертном зале, команда екатеринбургских архитекторов и проектировщиков, если и думала, то в последнюю очередь. Об обеспечении связи за счёт внешних сот базовых станций не могло быть и речи – 5 тысяч тонн стальных конструкций, составляющих каркас этого сооружения, позволили бы посетителям конгресс-центра пользоваться смартфонами, только подходя к окнам. Простые indoor-решения в этом здании тоже представлялись малоэффективными – материал стеновых и потолочных панелей главного концертного зала на 4000 мест, полностью отвечающий задачам создания идеальной акустики, также идеально препятствует прохождению радиоволн. Кроме того, стояла задача обеспечить высокоскоростной мобильной связью ещё порядка сотни помещений: в их числе 13 конференц-залов, 26 переговорных комнат, кафе, рестораны, артистические гримёрные комнаты и множество служебных помещений – всего 4 этажа и подвал общей площадью свыше 40 тысяч кв. м. Подрядчикам пришлось буквально изобретать антенно-фидерную сеть оригинального диапазона, состоящую из 105-и антенн и пассивных компонентов, соединенных между собой высокочастотным кабелем», – рассказал технический директор филиала МТС в Свердловской области Марат Карымов.

По результатам замеров, проведённых 4 июля 2019 года специалистами центра радиоизмерений филиала МТС в Свердловской области, на 95% площади конгресс-центра возможен пользовательский обмен данными по радиосвязи на скорости до 150 Мб/с в стандарте LTE. Это одно из самых масштабных и «быстрых» indoor-решений из всех когда-либо реализованных МТС в Екатеринбурге.

Внутренняя сеть МТС в конгресс-центре работает во всех современных стандартах мобильной

связи — 2G, 3G, 4G, на частотах 1800 и 2600 МГц. Кроме того, созданная инфраструктура при

минимальной модернизации способна работать и в перспективном стандарте связи 5G.

Первыми оценить возможности indoor-сети МТС в новом конгресс-центре смогли участники «Глобального саммита производства и индустриализации» (GMIS), проходившего в Екатеринбурге с 9 по 11 июля 2019 года с участием Президента России В. Путина. Кроме того, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» для обеспечения бесперебойной связью 50-ти тысяч участников и гостей X Международной выставки ИННОПРОМ, работала мобильная базовая станция МТС и дежурная бригада технических специалистов.

Предполагается, что пиковая нагрузка на indoor-сеть придется на конец этого лета, когда состоится торжественное открытие конгресс-центра, сопровождаемое выступлением мировой оперной звезды Анны Нетребко.