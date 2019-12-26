Общество

Скульпторы из Нижнего Тагила победили на международном фестивале ледяных скульптур, создав огромного кита

26.12.2019 00:11
Скульпторы из Нижнего Тагила победили на международном фестивале ледяных скульптур, создав огромного кита

Дуэт скульпторов «Русские медведи» из Нижнего Тагила победил на международном фестивале ледяных скульптур «Евразия», создав огромного кита. Конкурс уже в 18-й раз прошёл в Екатеринбурге. Площадкой для творчества стала площадь 1905 года.

Поскольку в России 2020 год объявлен годом Антарктиды, в этом году темой фестиваля было «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями» — ровно два века назад первопроходцы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев нанесли на карту шестой континент.

В конкурсе приняли участие команды из Москвы, Архангельска, Нижнего Тагила, Салехарда, Краснодара, Чебоксар и Сербии.

«Выявить лучшие работы даже высоким профессионалам изобразительного искусства оказалось нелегко. Все участники фестиваля проявили смекалку, оригинальность художественных замыслов и недюжинное мастерство», — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Русские медведи» в течение двух недель вытачивали изо льда огромного кита. Свою композицию они назвали «К Южному полюсу чуть раньше русских».

Третье место получила работа москвичей – «Белый гигант». Второе присуждено чебоксарским художникам – «Раздвигая льды».

Все победители и призёры фестиваля получат денежные призы.

Фото: 
пресс-служба администрации Екатеринбурга
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