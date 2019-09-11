СКР: В России участились случаи пропажи детей

В Следственном комитете России заявили, что в текущем году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. По данным ведомства, в первом полугодии 2019 года поступило свыше 6500 заявлений о пропаже детей — это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в СКР, подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно: ребёнка находят благодаря отработанному алгоритму взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС и волонтёрами.
«Многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых. Иногда именно беспечность и недальновидность последних влечёт за собой неблагоприятные и психотравмирующие для ребёнка последствия», — считают в ведомстве.
К сожалению, не все происшествия заканчиваются благополучно. Следователи в каждом конкретном случае разбираются в причинах, по которым погибли дети, но даже если ребёнка находят живым, ведомство проверяет, что привело к его исчезновению.
Сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» напоминают, что в случае пропажи ребёнка действовать нужно быстро.
«При поиске пропавших детей никакого "правила трёх суток" не существует. Обращаться в полицию необходимо сразу же, как только вы поняли, что ребёнок пропал. Запишите регистрационный номер вашего заявления и телефон сотрудника. Если в полиции отказываются принять заявление, звоните на номер 112. Звонок — это уже зарегистрированное заявление о пропаже», — цитирует Znak.com рекомендации опытных волонтёров.