СКР начал расследование дела о миллионных хищениях при реконструкции Соловецкого монастыря

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств при реставрации ансамбля Соловецкого монастыря за 6 млрд рублей, со ссылкой на собственные источники пишет «Фонтанка». Дело было возбуждено по материалам Генеральной прокуратуры по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Проверка Генпрокуратуры касается масштабной реставрационной программы объектов культурного наследия на Соловках, которую курирует Министерство культуры. Начало датировано 2012 годом, но основное внимание следствия сосредоточено на работах 2015–2017 годов. Предварительный ущерб от хищений на Соловках оценивается в 20 млн рублей.

В материалах упомянуты компании «Балтстрой» и «ОпрСтрой». По информации «Фонтанки», СК изъял документацию «Балтстроя». Гендиректор и владелец «ОпрСтроя» Владимир Новосельцев подтвердил изданию обыски в своей компании.

С 2016 года «ОпрСтрой» получил от Центрреставрации контракты по реконструкции ансамбля Соловецкого монастыря на общую сумму почти 700 млн рублей, некоторые из которых привлекли внимание следователей. Так, 31 октября 2017 года Центрреставрация направила в адрес «ОпрСтроя» претензию по договору на реставрацию в Настоятельском корпусе (стоимость — 65 млн рублей). Срок работ был определён по 30 сентября 2016 года, однако работы не были выполнены в полном объёме. 2 марта 2017 года на объекте проведены контрольные обмеры и выявлены не подтверждённые, но оплаченные работы на 17,4 млн рублей. «ОпрСтрою» предлагалось добровольно вернуть деньги, но представители компании отказались это сделать.

Всего по контракту Центрреставрация выплатила 38 млн рублей. Договор расторгнут судом в феврале 2018 года, в настоящее время «дочка» Минкульта взыскивает через арбитраж те самые 17 млн.

Реставрация на объекте культурного наследия «Такелажный амбар, Поваренный и Квасоваренный корпус» также была проблемной. Цена контракта составляла 36 млн, фактически оплачено 20 млн. Контракт расторгнут из-за неспособности подрядчика выполнить работы в полном объёме.

В 2017 году «ОпрСтрой» также получал подряды на Соловках, заказчиком выступала Северо-Западная дирекция Минкульта. Всего заключено пять контрактов на общую сумму 115 млн рублей. На некоторых объектах (например, Казначейский корпус и Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор) «ОпрСтрой» уже работал в статусе подрядчика Центрреставрации.