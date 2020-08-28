Скорой помощи Екатеринбурга вручили 30 новых автомобилей

Подстанции скорой помощи в Екатеринбурге сегодня получат 30 новых машин, которые закупил для города Фонд святой Екатерины, пишет E1.ru.

Утром автомобили приехали на площадь 1905 года, с 11:00 здесь началась торжественная церемония вручения.

Транспорт врачам выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, на покупку машин потратили 134 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что скорая помощь получит собственную кислородную станцию. Деньги на неё также выделил Фонд святой Екатерины.