Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В. И. Чуркин. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — сообщили в ведомстве.

Виталий Чуркин умер накануне своего дня рождения. 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.

«Выдающийся российский дипломат ушёл из жизни на рабочем посту», — отмечается в сообщении на сайте МИДа.

Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, на должность постоянного представителя России при ООН он был назначен 8 апреля 2006 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Associated Press