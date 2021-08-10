Скончался легендарный музейщик Урала, создатель Ирбитского музея искусств Валерий Карпов

Создатель Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов скончался на 73-м году жизни. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиту Корытина.

«Валерий Андреевич был, пожалуй, самым безумным музейщиком Урала, готовым на всё ради создания музеев и спасения художественного наследия, — написал научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов на своей странице в Facebook. — Им восхищались, его боялись, его не любили, им были очарованы, он был неудобен и прекрасен своими безумными идеями».

Валерий Карпов родился 22 мая 1949 года в городе Швейдниц в Польше. Учился в Свердловском юридическом институте и Уральском государственном университете. В 2000 году стал лауреатом премии имени Г. С. Мосина, академиком Академии искусств и художественных ремесёл имени Демидовых. С 2001 года являлся заслуженным работником культуры РФ. В июне 2006 года был награждён званием «Почётный гражданин города Ирбита».

Валерий Карпов работал директором Ирбитского музея изобразительных искусств с 1972 по 2020 год. Именно он был инициатором создания филиала Свердловской картинной галереи в Ирбите. При нём началось формирование коллекции, которая сегодня насчитывает более 15 тысяч экспонатов. Основу коллекции составляют работы европейских мастеров гравюры XV–XX веков.

Также с именем Валерия Карпова связывают находки подлинников Рубенса. В 2012 году в Ирбитском музее искусств нашли полотно художника Питера Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». А в 2019 году в этом же музее обнаружили подлинник картины «Положение во гроб» руки того же фламандского мастера.